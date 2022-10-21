Новый премьер Италии Джордже Мелони объявила состав правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии первый в истории страны женщина - премьер-министр Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета.

Отмечается, что большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии". Однако часть должностей в правительстве отошла представителям партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.

Теперь должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому их них - стал министром инфраструктуры и транспорта, второй - получил пост министра иностранных дел страны.

На должность главы МВД назначен технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози, а министерством экономики страны будет руководить Джанкарло Джорджетти.

Ранее сообщалось, что в Италии прошли досрочные парламентские выборы, которые были назначены после развала коалиции и отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле этого года. Согласно итогам, лидером стала ультраправая партия "Братья Италии", возглавляемая экс-министром по делам молодежи Джорджей Мелони.