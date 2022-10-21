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Политика21 октября 2022 18:03

Новый премьер Италии Джордже Мелони объявила состав правительства

Большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии"
София ГОНЧАРОВА
Новый премьер Италии Джордже Мелони объявила состав правительства

Новый премьер Италии Джордже Мелони объявила состав правительства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии первый в истории страны женщина - премьер-министр Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета.

Отмечается, что большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии". Однако часть должностей в правительстве отошла представителям партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.

Теперь должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому их них - стал министром инфраструктуры и транспорта, второй - получил пост министра иностранных дел страны.

На должность главы МВД назначен технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози, а министерством экономики страны будет руководить Джанкарло Джорджетти.

Ранее сообщалось, что в Италии прошли досрочные парламентские выборы, которые были назначены после развала коалиции и отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле этого года. Согласно итогам, лидером стала ультраправая партия "Братья Италии", возглавляемая экс-министром по делам молодежи Джорджей Мелони.