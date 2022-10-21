Правительство России ужесточило экономические контрмеры против ряда украинских компаний и граждан Фото: Александр КОЦ

Российское правительство приняло решение ужесточить введенные в 2018 году экономические контрмеры против ряда украинских компаний, бизнесменов и политиков. Соответствующее постановление кабмина опубликовано 21 октября.

Отмечается, что сейчас в данный перечень лиц, против которых применяются экономические меры, включает более 900 украинских граждан и более 80 компаний. Изначально российские контрсанкции предусматривали замораживание средств и имущества таких лиц на территории Российской Федерации, а также действовал запрет на вывод ими капитала за пределы РФ.

Теперь, согласно, новом постановлению, эти меры дополняются запретом на совершение сделок, направленных на ввоз в Россию товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются находящиеся под российскими контрсанкциями украинские компании и граждане.

Ранее сообщалось, что Россия долго терпела выпады Украины, но это время закончилось. Российский лидер Владимир путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".