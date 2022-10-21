Аналитик назвал страны, которые сильнее пострадают от инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой кризис, который связан с ростом цен на энергоносители, привел к скачку инфляции во многих странах. Экономист, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд рассказал, какие страны пострадают от него самыми первыми.

В первую очередь волна негативных последствий накроет Турцию, Германию и Великобританию.

Он отмечает, что в Турции уровень инфляции уже достиг порядка 80%, но власти не готовы бороться с ней традиционными методами, поднимая и опуская ключевую ставку. В Германии показатель 7,9%, а в Великобритании более 10%. Эти показатели рекордны для каждой страны, в последнее десятилетия такого не фиксировалось.

К проблемам с энергетикой добавляются сложности с поставками товаров после введения санкций. Уже сейчас нарушены многие логистические цепочки и положение может усугубиться.

В России ситуация тоже тревожная, до конца года, по мнению эксперта, уровень инфляции может превысить 10-11%.

- Не стоит забывать о повышении тарифов ЖКХ с декабря, что может привести к достижению уровня 13% к концу года, — отметил экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Тем временем, руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT спрогнозировал стоимость нефти в ближайшие недели. С 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морем.

А турецкий экономист разоблачил ложь Байдена о роли России в росте цен на нефть. Аналитик напомнил, что по поручению Байдена 19 октября состоялся очередной аукцион по продаже сырой нефти из стратегических запасов. Это делалось для того, чтобы стабилизировать стоимость топлива, пишет ФАН.