Эксперт поддержал запуск торговли рецептурными лекарствами онлайн Фото: Иван МАКЕЕВ

В России можно будет купить некоторые рецептурные лекарства в интернете. Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль», заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов рассказал о деталях онлайн-покупок.

Пока эксперимент стартует в трех регионах и на его основании будут сделаны выводы и скорректированы условия, если такое потребуется. Эксперты также оценят, будут ли злоупотребления препаратами или нет.

Несмотря на определенные риски, есть у эксперимента и плюсы – это развитие цифровизации, плюс удобство для людей. Им не придется тратить время, чтобы ходить в аптеку.

- Подразумевается, аптека направляет запрос в систему, а система подтверждает, что рецепт пациенту был действительно выписан. После этого происходит доставка лекарственного аппарата на дом по адресу пациенту - пояснил Мартынов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В списки не будут включены препараты, которые нужно принимать исключительно под наблюдением врача. Это лекарства из наркотического списка, психотропные вещества и другие лекарства, которые требуют специальных условий хранения.

Эксперимент по продаже рецептурных лекарств через интернет стартует в России весной 2023 года. Аптеки будут участвовать в нем добровольно, пишет ФАН.

Министерство здравоохранения РФ при этом подчеркнуло, что список рецептурных лекарств разрешенных к онлайн-продажи будет строго ограничен. Это сделано для исключения использования таких препаратов пациентами в каких-то других целях, передает телеканал "360".