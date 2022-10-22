Профессор ВШЭ назвал два сценария, как поступить с попавшими под санкции ценными бумагами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Профессор Высшей школы экономики, инвестор Евгений Коган дал совет, как поступить с зарубежными акциями и облигациями, которые оказались заморожены на счетах у российских инвесторов. Он отмечает, что сценария, по которому можно действовать, два. Ряд брокеров уже начал предлагать их инвесторам.

В первом случае, люди соглашаются на вывод с большим дисконтом. Они теряют от 40 до 70% от стоимости ценной бумаги.

Второй вариант — успокоиться и не предпринимать никаких действий.

- Ждать, что российские власти помогут гражданам в решении этого вопроса. Но сколько ждать, неясно, - сказал Евгений Коган NEWS.ru.

30 мая Банк России ограничил биржевые торги некоторыми западными ценными бумагами. Теперь в ЦБ начали повышать требования к инвесторам, которые все же решаются инвестировать средства в иностранные ценные бумаги.