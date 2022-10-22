Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.

Известно, что указ распространяется на женщин, которые имеют сходную с военно-учётной специальностью профессию. Они могут быть поставлены на воинский учёт в добровольном порядке, если им позволяет возраст и медицинские показатели.

Ранее военный политолог Юрий Светов заявил, что на Украине допускают, что в экстренных случаях могут быть призваны в ряды ВСУ женщины. Эксперт напомнил, что в Советской армии были подразделения, полностью укомплектованные женщинам. Но они проходили специальную военную подготовку и служили в особых условиях. Украинок же и раньше подготавливали к отправке в войска. В конце декабря 2021 года был издан приказ, что женщины до 60 лет определенных профессий могут быть переведены в разряд военнообязанных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.