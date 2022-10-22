Военная спецоперация на Украине 22 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 октября 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании при правительстве РФ Координационного совета для обеспечения нужд специальной военной операции на Украине. Координационный совет будет заниматься координацией деятельности федеральных и региональных исполнительных органов власти по обеспечению нужд российской армии в ходе спецоперации на Украине, таких как вооружение, военная техника и материальные средства.

Боевики ВСУ пытаются предпринимать активные попытки прорыва обороны союзных сил в Донбассе - прежде всего, на соледарском направлении. Однако пока все наступательные действия Вооруженных сил Украины удается оперативно пресекать.

Российские военнослужащие отразили атаки нескольких групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Украинская армия силами небольших подразделений попыталась прорвать оборону в районе Времевского выступа.

Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области ангар с военной техникой, украинских войск, поставленной странами Запада, заявило Министерство обороны РФ. Кроме того, российские войска поразили подразделения Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Запорожской и Херсонской областях, ДНР, Николаеве и Запорожье.

Вооруженные силы России остановили наступление украинских войск в Луганской и Донецкой народной республиках, в частности попытку форсировать реку Жеребец. На Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области и предотвратили попытки проникновения в тыловые районы украинских диверсионно-разведывательных групп.