Борис Джонсон вернулся в Британию на фоне слухов о намерении занять пост премьера

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну из отпуска в Доминикане на фоне сообщений журналистов о том, что он намерен включиться в борьбу за покинутый им в этом году пост. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Журналисты сообщили, что Бориса Джонсона видели в салоне эконом-класса самолета, направлявшегося из Пунта-Каны в Лондон. Лайнер приземлился в лондонском аэропорту "Гатвик".

Бывший глава британского правительства пока никаких публичных заявлений по поводу участия в предвыборной гонке не делал.

Напомним, Борис Джонсон занимал пост премьера более трех лет - с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер выступил с инициативой запретить Борису Джонсону выдвигать свою кандидатуру на пост премьера. Купер напомнил, что отставке политика предшествовало множество скандалов и провалов.