Глава Белгородской области сообщил о пяти пострадавших при обстреле Шебекино

Последствия обстрела в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданским объектам в городе Шебекино, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 22 октября 2022 года.

Последствия обстрела в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

"Пострадали гражданские объекты, - написал губернатор в своем телеграм-канале. - По предварительным данным пять мирных жителей ранены".

Последствия обстрела в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Гладков подчеркнул, что получившим ранения местным жителям окажут всю необходимую медицинская помощь.

Последствия обстрела в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Вячеслав Гладков сообщил, что на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. В результате случившегося пострадала женщина.

Последствия обстрела в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Напомним, в Белгородской области продлили "желтый уровень" террористической угрозы до 6 ноября 2022 года. Об этом сообщил в соцсетях глава региона.