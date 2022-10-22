Два человека погибли при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

В результате украинских ударов по Шебекино погибли два человека. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Два человека погибли в результате обстрела городе Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на информацию МЧС России.

По его словам, город частично обесточен. По предварительным данным, без света остаются порядка 15 тысяч местных жителей. На возобновление подачи электроэнергии потребуется ориентировочно 5-6 часов, уточнил Гладков.

"На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вячеслав Гладков заявил об обстреле Шебекино в субботу, 22 октября 2022 года. Чиновник уточнил, что ВСУ ударили по гражданским объектам.

По его словам, в результате чего пострадали 11 мирных жителей, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Белгородской области действует "желтый уровень" террористической угрозы. Он продлен до 6 ноября 2022 года.