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Политика22 октября 2022 11:25

Губернатор Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино пострадали 11 человек

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Удары пришлись по гражданским объектам. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Удары пришлись по гражданским объектам. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Число пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 22 октября 2022 года.

"Уточнение по пострадавшим: 11 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших. Удары украинских боевиков пришлись по гражданским объектам.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ также обстреляли Шебекинский городской округ днем ранее. Из-за обстрела произошел пожар на промышленном предприятии. Кроме того, пострадала местная жительница.

Напомним, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти при кураторстве западных партнеров уже на протяжении долгого времени применяют диверсионные методы на территории России. По его словам, "апогеем" этих усилий стал теракт на Крымском мосту, совершенный украинскими спецслужбами.