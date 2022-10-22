Кириенко заявил, что более 80% родителей поддерживают исполнение гимна и поднятие флага в школах Фото: Олег Укладов

Более 80% родителей российских школьников поддерживают исполнение гимна и поднятие флага России в школах, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», – сказал он на Всероссийском форуме классных руководителей.

По словам Кириенко, такая традиция крайне важна для школьников, что подтверждают сами учащиеся. Как отметил замглавы администрации президента, поднятие флага и исполнение гимна закладывает в детей гордость за свою страну.

Напомним, с 1 сентября этого года в российских школах каждая учебная неделя начинается с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

Как писал сайт KP.RU, в России каждый второй педагог считает правильным введение в школах исполнение государственного гимна.