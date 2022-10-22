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Общество22 октября 2022 15:04

Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

Гуманитарная миссия Россотрудничества должна продемонстрировать «русское гостеприимство», отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

Фото: EAST NEWS

Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить в представительства Федерального агентства по делам соотечественников, проживающих за рубежом, рассказали в ведомстве.

«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера», – передает РИА Новости сообщение представителя Россотрудничества.

Как отметили в агентстве, в условиях возросшей социальной напряженности в Европе и русофобии, гуманитарная миссия Россотрудничества должна продемонстрировать «русское гостеприимство».

Как писал сайт KP.RU, с наступлением холодов в Европе Россотрудничество запустило акцию «Из России – с теплом». В агентстве объяснили, что представительства агентства будут работать как пункты обогрева до тех пор, пока цены на газ и электричество остаются высокими. В них можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино, а для детей будут показывать мультфильмы.

«Тепло в домах и человеческое тепло от России – то, что нужно мерзнущим европейским семьям», – отметили в Россотрудничестве.