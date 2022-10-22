New York Times: Санкции против России дали обратный эффект и навредили Западу

Санкции против России дали обратный эффект и навредили Западу, считают в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции против России не принесли ожидаемого действия и только навредили Западу, считает журналист Филип Пилкингтон.

«США и страны Европы ввели карательные санкции. Идея заключалась в том, чтобы наказать Россию, разрушив ее экономику. Восемь месяцев спустя становится ясно, что это не сработало. Рубль на самом деле крепче, чем был до начал боевых действий», – заявил обозреватель в статье для New York Times.

Как отметил эксперт, санкции резко взвинтили затраты на энергетику, поскольку энергоносители были основной статьей импорта из России. Он обратил внимание, что расчет Запада на запрет покупок российских энергоресурсов оказался неверным, так как Москва сумела договориться с Китаем и Индией о продаже им нефти и газа.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инициативы Запада по подрыву финансового положения в России с помощью санкций провалились.