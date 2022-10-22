В США назвали способ быстро лишить ВСУ возможности вести боевые действия Фото: REUTERS

Российские войска смогут быстро лишить Вооруженный силы Украины возможности вести боевые действия, если захватят линии снабжения на границе с Польшей. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», – написал он в статье для 19Fortyfive.

Как отметил американский офицер, в этом случае у украинской армии довольно быстро закончатся ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, и найти им замену быстро не получится. Канал поставок оружия с Запада через Карпаты выглядит сомнительным, поскольку его пропускная способность ограничена, обратил внимание Дэвис. При этом пути снабжения ВС России будут благополучно продолжать работать, добавил он.

Напомним, ранее бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский предположил, что военная спецоперация на Украине продлится еще по меньшей мере полгода.