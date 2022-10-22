Габон не допустил представителей Литвы и Румынии на заседание Совбеза ООН по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Габон проголосовал против участия Литвы и Румынии в заседании Совета безопасности Организации объединенных наций по ситуации вокруг Украины.

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», – передает РИА Новости сообщение представителя ООН.

Как объяснил собеседник агентства, Москва обосновала свою позицию тем, что в заседании Совбеза принимало участие слишком много представителей Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что российские удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подорвали военные возможности и потенциал режима Владимира Зеленского, вызвав истерику у Запада.

Дипломат обратил внимание, что гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники сбивались силами украинской теробороны на подходе к цели, из-за чего отклонялись от заданного маршрута, а также в ситуациях, когда системы противовоздушной обороны Украины били по собственным объектам из-за неспособности перехватить ракеты.