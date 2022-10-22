Небензя рассказал об истерике Запада из-за ударов по инфраструктуре Украины

Василий Небензя Фото: REUTERS

Российские удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подорвали военные возможности и потенциал режима Владимира Зеленского, вызвав истерику у Запада. Об этом заявил в ходе заседания Совбеза Организации объединенных наций (ООН) постоянный представитель России Василий Небензя.

"Подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании", - констатировал Небензя.

Дипломат обратил внимание, что гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники сбивались силами украинской теробороны на подходе к цели, из-за чего отклонялись от заданного маршрута, а также в ситуациях, когда системы противовоздушной обороны Украины били по собственным объектам из-за неспособности перехватить ракеты.

Напомним, Василий Небензя заявил, что киевские власти при кураторстве западных партнеров уже на протяжении долгого времени применяют диверсионные методы на территории России. По его словам, "апогеем" этих усилий стал теракт на Крымском мосту, совершенный украинскими спецслужбами.

Как ранее писал сайт KP.RU, на том же заседании Совета безопасности ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в отношении российских дипломатов.