Израильские ВВС обстреляли аэропорты Дамаск и Димас в Сирии

Истребители F-16 ВВС Израиля в пятницу нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса.

"В период с 23:02 до 23:08 21 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас", - сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Как передает ТАСС, авиационными ударами ВВС Израиля поражена радиолокационная станция YLC-6M Вооруженных сил САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас.

Ранее российская межведомственная делегация в первый день рабочей поездки в Сирию (работа продлилась до 20 октября) провела шесть гуманитарных акций для жителей провинций Латакия, Риф-Дамаск, Хама и Хомс. Крыши храмового комплекса украсили 72 солнечные панели, что за 5–6 часов освещения солнцем собирать и аккумулировать 100 киловатт электроэнергии. Этой энергии хватит для обеспечения потребностей всего комплекса зданий монастыря в течение суток в любое время года.

До этого представители Минобороны передали в торжественной обстановке Национальному музею Дамаска археологический артефакт, относящегося к ассирийской эпохе первого тысячелетия до нашей эры.