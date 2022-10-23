Ракета-носитель "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и аппаратом "Скиф-Д" стартовала с космодрома Восточный Фото: EAST NEWS

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" и аппаратом "Скиф-Д", запущенным по программе "Сфера", стартовала с космодрома Восточный.

Через несколько минут «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками, после запуска «Фрегат» доставит трёх «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты. Выведение займёт несколько часов.

Уточняется, что «Скиф-Д» станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы».

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, ракета-носитель «Союз-2.1» стартовала с космодрома Плесецк во вторник 22 марта со спутником связи «Меридиан-М». Все предстартовые операции, и запуск ракеты прошли в штатном режиме, через три минуты после старта ракету приняли на сопровождение Космические войска.

До этого сообщалось, что Россия в 2022 году выделит 62 млн рублей на реализацию программы по профилактике правонарушений в казахстанском городе Байконур, из которых 58 млн рублей пойдут на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры. Местные власти уточнили, что объем финансирования программы в сравнении с прошлым годом значительно увеличен.