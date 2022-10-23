Премьер Украины Шмыгаль: украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги.

"Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии", - сказал он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday.

Большая часть финансовой помощи направляется на удовлетворение социальных нужд, а любая задержка может обернуться "ужасными последствиями", утверждает премьер.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, суббота, 22 октября, началась на Украине продуктивно. С прилетов даже не отдельных "Гераней", а целых "букетов". В городах и регионах Украины сначала объявили воздушную тревогу, а потом в некоторых, уже после продуктивной работы беспилотников сигналы воздушной тревоги перестали передавать, потому что пропало электричество. Как это произошло, например, в Ровно. После первой волны ударов началась третья, а в Киеве объявили уже и третью воздушную тревогу. В Одессе электричество вырубилось настолько резко и неожиданно, что прямо на своих маршрутах встали намертво трамваи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.