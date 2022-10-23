Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая Фото: REUTERS

Лидер РФ Владимир Путин направил главе КНР Си Цзиньпину поздравительную в связи с переизбранием на третий срок генеральным секретарем Компартии Китая. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Уверен, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене", - говорится в тексте телеграммы.

Вместе с тем Владимир Путин отметил продуктивное сотрудничество России и Китая, и выразил надежду на то, что между двумя государствами продолжится “конструктивный диалог” и “тесная совместная работа”.

"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - пишут на сайте Кремля.

Сегодня, 23 октября, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва принял решение о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Помимо этого, лидера Китая утвердили на третий срок на должность председателя Военного совета Центрального комитета Коммунистической партии Китая.