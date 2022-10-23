Видео боевых вылетов штурмовиков Су-25 опубликовало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации показало работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России при проведении специальной военной операции на Украине. Видео было опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.

На кадрах можно увидеть боевые вылеты Су-25, а также их парную работу в нанесении ракетных ударов по военным объектам украинских подразделений и их технике. Как сообщает, Министерство обороны Российской Федерации, в результате боевого применения штурмовиков были уничтожены замаскированные укрепленные позиции, а также бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив, что в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона собирается добиваться демилитаризации.