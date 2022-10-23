Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, на который сегодня надеются зарубежные страны.

«Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды», - заявил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал оппонентов Турции, которые призывали отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий президент заявил, что отказ от диалога с одной из сторон поставил бы Анкару в один ряд с европейскими странами, которые сейчас страдают от энергетического кризиса.

«Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет», - приводит слова турецкого президента агентство Anadolu.

Напомним, ранее в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить в Турцию утраченный из-за диверсий на «Северных потоках» газовый хаб, который необходим для поставок в Европу.