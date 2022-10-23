Саркози заявил, что Еврокомиссия выходит за пределы своей компетенции в вопросе украинского конфликта Фото: REUTERS

Еврокомиссия выходит за пределы своей компетенции в рамках решения украинского конфликта. Такое мнение высказал бывший президент Франции Николя Саркози, напомнив, что Еврокомиссия является административной структурой

«Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», - отметил бывший французский лидер в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

По его словам, единственное, что могут услышать сейчас жители европейских стран – «это все новые миллиарды на закупки оружия». «Все больше оружия - все больше смертей, все больше военных действий», - заявил экс-президент Франции.

По его словам, политика Европейского союза в украинском кризисе очень зависит от «экзальтации, раздраженности, поверхностной реакции». «Мы танцуем на краю вулкана», - подчеркнул он.

Напомним, накануне пользователи Twitter призвали отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен из-за призыва оказывать военную поддержку украинским властям.