"Вы лидер ЕС или Украины?": европейцы потребовали отставки фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Пользователи Twitter призвали отправить в отставку главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за призыва оказывать поддержку украинским властям. Пользователи сети поделились мнениями в комментариях к посту политика в Twitter.

"У нас тут в Ирландии, реальном члене ЕС, тоже есть свои потребности — мир и стабильность из них на первом месте!" — заявил JerryMelinn.

"Это вообще законно? Какова правовая основа для этого? Можете ли вы указать пункт в законодательстве ЕС, который позволяет вам это делать?" — потребовал louis_libertas.

"Вы лидер ЕС или Украины? Что вы скажете всем гражданам ЕС, которые стали беднее или были вынуждены закрыть свои предприятия из-за того, что вы не смогли использовать дипломатию для прекращения конфликта? Фон дер Ляйен в отставку!" — написал Bobebbop.

Как писал сайт KP.RU, европейская математика очень отличается от обычной, которую преподают в школе одаренным и не очень детям. Вот, например, глава Еврокомиссии, бывшая врач-гинеколог Урсула фон дер Ляйен тут решила обрадовать европейцев своими подсчетами, согласно которым Евросоюз сможет полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей уже через 6-7 месяцев. Подробнее о принципе "домино" от Урсулы фон дер Ляйен читайте здесь.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость европейцев от антироссийских санкции, отметив также озабоченность жителей европейских стран по поводу грядущей зимы и энергокризиса, однако при этом пообещал разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».