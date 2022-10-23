Медведев назвал российско-китайское партнерство “образцом эффективной работы” на пороге новой эпохи Фото: REUTERS

Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с вступлением на третий срок в качестве генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В связи с этим Медведев отметил “образцовость” российско-китайского партнерства на пороге новой эпохи.

"С удовлетворением констатирую, что тесные рабочие связи между "Единой Россией" и Компартией Китая достигли беспрецедентно высокого уровня. Это - один из значимых факторов позитивного развития сотрудничества между нашими странами", - написал Медведев в поздравительной телеграмме.

По словам Медведева, под началом Си Цзиньпина партия достигла больших успехов в своем стремлении возродить величие Китая.

"Благодаря политической мудрости, богатому жизненному опыту, трудолюбию вы хорошо известны во всем мире как ответственный, твердый и при этом искренне любящий свою Родину государственный деятель”, - пишет Медведев.

Он считает, что среди качеств Си Цзиньпина в первую очередь выделяется умение “слушать и слышать народ” и отвечать соответствующе его нуждам.

Также Дмитрий Медведев отметил заслуги лидера Китая во внешнеполитических отношениях, особенно с Россией.

"На пороге новой эпохи российско-китайское партнерство является образцом конструктивной и эффективной работы, доверительного и честного взаимодействия", - подчеркивает Медведев.

Сегодня, 23 октября, лидер РФ Владимир Путин направил главе КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму в связи с переизбранием на третий срок генеральным секретарем Компартии Китая.