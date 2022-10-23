Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак объявил о выдвижении на пост премьер-министра

Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Фото: REUTERS

Бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии, а также премьер-министра Соединенного Королевства.

«Соединенное Королевство - великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», - заявил он, выразив желание «исправить положение дел в экономике, объединить партию и принести пользу стране».

Напомним, на прошлых Сунак и занимавшая на то время глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за кресло британского премьер-министра, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Соединенного Королевства Пенни Мордонт. Незадолго до этого появилась информация о том, что экс-глава правительства Борис Джонсон призвал поддержать любую кандидатуру, кроме бывшего министра финансов.