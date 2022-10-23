Causeur: между экс-госсекретарем США Киссинджером и президентом Байденом разгорается конфликт из-за Украины Фото: REUTERS

Французский обозреватель издания Causeur Гарольд Хайман отметил, что в США назрел конфликт во взглядах на украинский вопрос между двумя политиками — президентом США Джо Байденом и бывшим госсекретарем Генри Киссинджером. По его мнению, позиция Байдена “не вполне конструктивная” относительно президента России Владимира Путина, в то время как Киссинджер руководствуется прагматизмом.

"Джо Байден позволил себе занять явно воинственную и морализаторскую позицию в отношении Путина. Мол, демократию и международное право необходимо защищать и так далее. Что же касается Путина, то его Байден стал просто оскорблять, связывая российского президента с громкими преступлениями. Как будто Байден хотел реабилитироваться, сбросив имидж слабого президента, установившийся после неудач в Афганистане", — пишет Хайман.

Автор материала напомнил слова Киссинджера, который называл Украину “особым случаем для любого российского лидера”.

"Киссинджер дает понять, что свойственное западным СМИ страстное осуждение России как "экспансионистской диктатуры" бьет мимо цели. Проблема уже не в геополитике, а в элементарной безопасности", — объяснил обозреватель.

Он ссылается также на слова Киссинджера о том, что Украина - зона влияния России. Хайман подчеркивает, что только в нейтральном статусе Украины будет возможен диалог между РФ и США.

"Они встречались около тридцати раз и разговаривали на немецком языке. Киссинджер часто писал о внешней политике Путина, представляя его как прагматика, "мистически сильного национального лидера" и "патриота", — напомнил Хайман о симпатиях Киссинджера к главе России.

Киссинджер, по словам автора, высоко оценивал российского лидера за стремление действовать в интересах своей страны.

В августе 2022 года, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявлял, что в данный момент Соединенные Штаты балансируют на опасной грани войны с Россией и Китаем.