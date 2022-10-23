Два пилота погибли при падении самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске

Два пилота упавшего на жилой дом в Иркутске самолета Су-30 погибли Фото: Фото очевидцев

Два пилота упавшего на жилой дом в Иркутске военного самолета Су-30 погибли. Об этом экстренные службы, где также сообщают, что жертв среди местных жителей нет.

«Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе МЧС России.

Как писал сайт KP.RU, военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября. Об этом сообщил Иркутский губернатор. «По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь», - заявил глава региона.

Позже МЧС сообщили, что самолет Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске в ходе испытательного полета. Также сообщалось, что в результате падения самолета возник пожар, площадь которого достигла 200 кв. м.