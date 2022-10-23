В Херсоне в результате теракта погиб человек, трое ранены

В Херсоне на одной из улиц города произошел подрыв самодельного взрывного устройства Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Херсоне на одной из улиц города произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате взрыва погиб один человек, еще трое ранены, об этом сообщает РИА-Новости.

"Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", - приводит издание слова заместителя главы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова.

В областном министерстве здравоохранения приводятся уточненные данные, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства ранены еще три человека.

Ранее kp.ru сообщал, что в Херсоне продолжается эвакуация мирного населения на более безопасный левый берег Днепра. Ночью в пятницу из-за обстрела ВСУ из американской РСЗО HIMARS по переправе в городе погибли четыре человека.

Тем временем, за прошедшие сутки Донецкая Народная Республика была обстреляна более 270 раз из различных видов оружия, при этом погиб один человек и двое ранены.