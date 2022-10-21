Продюсер из России погиб при обстреле переправы в Херсоне Украиной

"Газель", в которой находилась съемочная группа "Таврии". Фото: t.me/k_gubareva

Российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб при обстреле Вооруженными силами Украины переправы в Херсоне. Об этом сообщила замглавы региона Екатерина Губарева в своем телеграм-канале в пятницу, 21 октября 2022 года.

По ее словам, российский специалист прибыл в Херсон для развития местного телевидения в начале октября. До этого он работал в таких средствах массовой информации, как Первый канал, Russia Today и "Москва 24".

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего от имени Администрации Херсонской области", - написала Губарева.

Как ранее писал сайт KP.RU, съемочная группа телеканала "Таврия" оказалась под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ракетном ударе по переправе в Херсоне. В результате двое сотрудников местного телевидения погибли.

Напомним, в четверг, 20 октября, украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 из них сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Переправа использовалась гражданским населением. В результате 10 человек пострадали, четверо погибли.