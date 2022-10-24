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В мире23 октября 2022 21:00

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

Об этом сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

Иран поставит в Россию 40 газовых турбин

Фото: REUTERS

Управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади сообщил, что Иран поставит в Россию 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения.

"85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана. По этой причине мы [Иран] заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства", - приводит его слова агентство Tasnim.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее премьер Михаил Мишустин принял участие во Втором Каспийском экономическом форуме, который прошел в Москве. Представители стран Каспийской пятерки (в нее входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) обсуждали перспективы сотрудничества и развитие туризма в регионе. Так, Иран разработал проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. А по предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспию.