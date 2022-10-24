Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. Об этом в понедельник, 24 октября 2022 года сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую газету "Зеркало недели".

Так, согласно данным издания, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

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