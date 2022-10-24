NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с российскими беспилотниками Фото: REUTERS

Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами, сообщает New York Times.

Отмечается, что неофициальное заявление сделал украинский чиновник. По его словам, переданные сведения «полезны для того, чтобы сбивать дроны».

Советник министра обороны Украины Юрий Сак считает, что Израиль лишает себя возможности отточить тактику борьбы с угрозами на своей территории, отказываясь более активно помогать Киеву в борьбе с беспилотниками.

При этом израильский министр обороны Бени Ганц в ходе брифинга для послов стран ЕС накануне заявил, что Израиль не собирается поставлять Украине вооружения и не будет обучать бойцов ВСУ, но подчеркнул, что Израиль намерен продолжать в полном объеме оказывать гуманитарную помощь Украине.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай публично предложил правительству страны начать оказывать активную военную помощь Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал его слова о поставках Израилем оружия Украине "очень опрометчивым шагом", который может поставить под угрозу российско-израильские отношения. После этого высокопоставленные израильские правительственные чиновники дали понять, что слова Шая были лишь его личным мнением, а не являлись консолидированной позицией части кабинета министров страны.