Экс-кандидат в президенты Франции Руаяль: США являются основным бенефициаром конфликта на Украине Фото: REUTERS

Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль заявила, что США являются главным бенефициаром конфликта на Украине.

По её словам, вся Европа утратила нейтралитет и вынуждена присоединиться к действиям США и НАТО. Руаяль отметила, что если бы у Парижа была «свобода слова» в международных делах, это помогло бы избежать украинского конфликта.

«Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны», — сказала она в интервью израильскому телеканалу i24news.

Ранее сообщалось, что ассоциация Stand With Ukraine подаст жалобу на французского политика Руаяль за критику пропаганды Киева после того, как она назвала озвученную киевскими властями информацию об инцидентах в Буче и Мариуполе выдумкой.

Как рассказывал сайт KP.RU, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал необъяснимыми действия Вашингтона, который за четыре года переговоров не выделил «абсолютно ничего» на развитие стран Центральной Америки, но в срочном порядке вложили 30 млрд долларов в конфликт на Украине.