NBC: обмеление реки Миссисипи серьезно ударит по экономике США

Река Миссисипи сильно обмелела в США Фото: REUTERS

Река Миссисипи сильно обмелела из-за засушливой погоды и это может серьезно ударить по экономике Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал NBC.

На фоне небывалого снижения уровня воды места, где раньше было русло реки, сейчас стали ее берегами. Из-за это пришлось почти полностью приостановить движение судов и барж, которые перевозили сельхозпродукцию по Миссисипи.

По данным журналистов, из-за закрытия судоходства простаивают 127 судов и порядка 1,8 тысячи барж, под угрозой десятки тысяч рабочих мест. На реку приходилось 60% экспорта американского зерна, а общий объем грузоперевозок оценивался в 12,6 млрд долларов.

По словам экспертов, к настоящему моменту нет предпосылок, чтобы ситуация благополучно разрешилась в ближайшее время.

Как ранее писал сайт KP.RU, аналитики ухудшили прогноз по рецессии экономики Соединенных Штатов. Если раньше они полагали, что вероятность такого исхода составляет 65%, то теперь говорят о его неизбежности (100%).

Как следует из оценки экспертов, спад производства в США произойдет в течение года. В качестве аргументов приводятся рекордно высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика и растущая геополитическая напряженность.