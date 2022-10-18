Рецессия экономики США неизбежна

Аналитики заявили о неизбежности рецессии американской экономики Фото: REUTERS

Аналитики агентства Bloomberg ухудшили прогноз по рецессии экономики Соединенных Штатов. Если раньше они полагали, что вероятность такого исхода составляет 65%, то теперь говорят о его неизбежности (100%).

Как следует из оценки экспертов, спад производства в США произойдет в течение года. В качестве аргументов приводятся рекордно высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика и растущая геополитическая напряженность.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный директор одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что экономическое положение США может достичь состояния рецессии через 6-9 месяцев. По его мнению, на мировую экономику оказывает серьезное негативное влияние неопределенность на фондовых рынках из-за ситуации на Украине.

Напомним, государственный долг Соединенных штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Об этом антирекорде свидетельствуют цифры, обнародованные во вторник Минфином США.

По состоянию на 3 октября 2022 года Соединенные Штаты были должны свыше 31,123 трлн долларов. Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.