Правительство ФРГ решило «образцово померзнуть» для примера гражданам

На фоне высокой стоимости энергоносителей и просьб об экономии электроэнергии правительство ФРГ приняло решение «образцово померзнуть за народ». Об этом сообщается в статье Der Spiegel.

В публикации говорится о том, что министерства страны поставили перед собой новую цель - «мерзнуть за народ» или «мерзнуть образцово» для примера немцам. Так, президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф, заявляя о состоявшемся совещании в Министерства экономики ФРГ, сказала, что в «районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно».

В канцелярии немецкого президента температура в помещениях составляет 17 градусов, однако «все–таки соблюдают осторожность», поскольку сотрудникам разрешили заказывать себе флисовые одеяла «серо-мышиного цвета». В статье отмечается, что теперь «в более прохладные дни» в канцелярии сидят, «плотно закутавшись». «Зимой это зрелище, вероятно, станет обычным явлением», - добавляют авторы публикации.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете санкций в отношении России, отметив, что такие ограничения только усугубят энергетический кризис в Европе.