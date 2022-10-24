Песков заявил, что Россия будет бороться с арестом активов, но пространство для маневра ограничено Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет бороться с арестом активов, однако на данный момент пространство для маневра ограничено. По его словам, само использование арестованных активов для финансирования восстановления Украины станет примером попрания Западом всех норм международного права.

«Принятие решений, как те, о которых вы говорили, будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права … Мы будем изыскивать возможности бороться с этим», - заявил представитель Кремля, комментируя соответствующее предложение Евросоюза.

Однако Песков указал на необходимость «признать, что тот факт, что западные страны отказывают даже нашим предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что поле для маневра здесь весьма ограничено». По его словам, Кремль может заявить, что российские активы «фактически просто сворованы» отдельными западными странами.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские золотовалютные резервы были фактически украдены странами Запада в результате заморозки.