Песков назвал угрозу применения Украиной "грязной бомбы" реальной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 24 октября, заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» является реальной, и это дело Вашингтона, Лондона и Парижа верить в нее или нет.

«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо», - заявил представитель Кремля, отметив, что данная информация уже была доведена до глав военных ведомств этих стран в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а «дальше уже их дело - верить или не верить».

Таким образом Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что Вашингтон, Лондон и Париж не верят предупреждению главы российского военного ведомства об угрозе применения Украиной «грязной бомбы».

Напомним, днем ранее, 23 октября, появилось сообщение о том, что Киев готовит провокацию, которую намерены провести на украинской территории с использованием маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбой». Отмечалось, что целью провокации станет обвинение Москвы в применении этого оружие массового уничтожения, а позже запуск мощной антироссийской кампании.