Украинские издания сообщили о возможной массовой мобилизации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине планируется начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в России, Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник в украинском минобороны.

"Официально в Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация. Но в действительности никакой всеобщей мобилизации у нас до сих пор не было… С учетом ограниченных наших возможностей по организации и вооружению новых подразделений потребности в массовом призыве не было. Но в настоящее время ситуация меняется. Россия начала мобилизацию", - говорится в сообщении издания.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.