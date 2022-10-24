Шольц сообщил, что ФРГ в ближайшее время передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 24 октября, заявил о планах Берлина в ближайшее время передать Киеву еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, отметив, что Германия вместе с партнерами продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Глава немецкого правительства напомнил, что Германия уже передала Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и зенитные самоходные установки (ЗСУ), а также «современную систему ПВО немецкого производства IRIS-T».

«Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», - заявил канцлер ФРГ, выступая на открытии пятого германо-украинского экономического форума в Берлине.

Шольц отметил, что Германии «твердо» стоит «на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе», указав также на то, что Берлин намерен поддерживать Киев «с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием».