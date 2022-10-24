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Политика24 октября 2022 12:34

Путин 25 октября 2022 года проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил

Заседданиепройдет в режиме видео-конференц
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин 25 октября 2022 года проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил

Путин 25 октября 2022 года проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в предстоящий вторник соберет образованный при правительстве координационный совет по обеспечению нужд Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации на фоне специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал пресс-служба Кремля.

«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», - сказано в сообщении Кремля.

Напомним, на прошлой неделе, 21 октября, российский президент подписал указ об образовании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований и органов страны.

Как отмечалось, данный совет создан «в целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения специальной военной операции», а основными его задачами является принятие решений по координации деятельности органов исполнительной власти для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине.