Путин 25 октября 2022 года проведет заседание координационного совета по обеспечению нужд вооруженных сил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в предстоящий вторник соберет образованный при правительстве координационный совет по обеспечению нужд Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации на фоне специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал пресс-служба Кремля.

«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», - сказано в сообщении Кремля.

Напомним, на прошлой неделе, 21 октября, российский президент подписал указ об образовании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований и органов страны.

Как отмечалось, данный совет создан «в целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в ходе проведения специальной военной операции», а основными его задачами является принятие решений по координации деятельности органов исполнительной власти для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине.