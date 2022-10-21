Путин подписал указ о создании Координационного совета по спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании при правительстве РФ Координационного совета для обеспечения нужд специальной военной операции на Украине.

«Образовать Координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как уточняется в указе, Координационный совет будет заниматься координацией деятельности федеральных и региональных исполнительных органов власти по обеспечению нужд российской армии в ходе спецоперации на Украине, таких как вооружение, военная техника и материальные средства. Возглавит совет председатель правительства России Михаил Мишустин.

Напомним, ранее Путин поручил подготовить проект указа по созданию в правительстве Специального Координационного совета.

Как писал сайт KP.RU, глава государства подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер обяъснил необходимость этого решения тем, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила.