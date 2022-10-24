Союз журналистов поможет семье погибшего в Херсоне Олега Клокова

24 октября состоялось очередное заседание секретариата Союза журналистов России. Фото: ruj.ru

В Союзе журналистов России на состоявшемся 24 октября очередном заседании принято решение об оказании материальной помощи семье погибшего журналиста Олега Клокова, об этом сообщили на сайте союза.

«Члены секретариата поддержали инициативу о материальной поддержке семьи журналиста Олега Клокова, погибшего 21 октября в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне», - пояснили в организации.

Как отмечается, финансовая помощь родным Олега Клокова будет оказана из Фонда помощи журналистам, созданном в Союзе журналистов России.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб при обстреле Вооруженными силами Украины переправы в Херсоне. Он работал на Первом канале, Russia Today и "Москва 24". В Херсон Олег Клоков приехал в начале октября текущего года для развития регионального телевидения.

Напомним, в четверг, 20 октября, украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 из них сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Переправа использовалась гражданским населением. В результате 10 человек пострадали, четверо погибли.