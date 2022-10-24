Актриса Фатеева призналась, что стала жертвой сиделки-воровки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда советского кино Наталья Фатеева сейчас редко выходит из дома. Ей 87 лет и последние годы она передвигается на костылях. В своих неудачах звезда винит врачей, которые провели неудачную операцию по замене сустава.

Во время хирургического вмешательства медики занесли инфекцию, но сразу не поняли, что произошло. В итоге оказались повреждены мягкие ткани и кость. С тех пор передвигаться самостоятельно актриса не может.

Помогают по хозяйству ей домработницы. Дочь и сын давно прервали все общение с матерью. В свое время она ставила во главу угла карьеру, а когда узнала, что дочь Наталья беременна, заставила ее отказаться от ребенка.

Ей остается надеяться только на чужих людей, которые не всегда оказываются добросовестными.

- И обворовывали меня регулярно. Забирали все, что им нужно. Я уже узнавала об этом, когда они уходили. Даже не хочу вспоминать. Одно могу сказать: найти порядочную помощницу сейчас очень трудно, - сказала актриса сайту mk.ru.