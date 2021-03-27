"Инфекция съела мягкую ткань и кость": тяжелый недуг актрисы Натальи Фатеевой

Актриса Наталья Фатеева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Наталья Фатеева давно живет затворницей и не выходит из дома. Каждый шаг дается звезде фильма "Три плюс два" огромным трудом и болью. Даже по собственной квартире артистка давно передвигается на костылях.

Наталье Фатеевой несколько лет назад был поставлен диагноз артроз. Она лечилась в Израиле, где ей сделали операцию по замене суставов. Правда, позже возникли осложнения. Один из суставов не прижился, Фатееву снова отправили на операционный стол. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако в организм звезды попала инфекция. Из-за этого здоровье знаменитости безвозвратно подорвано.

Актрису положили в больницу. Через месяц рана затянулась и звезду советского кино выписали. Но спустя несколько месяцев все началось заново. "Вместо того, чтобы все это вскрыть и назначить антибиотики, меня отдали в руки заведующего отделением, у которого была совершенно другая специализация. Он, по-моему, коленями занимается. Этот врач мне все время назначал перевязки. Три месяца я ездила... Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая", - поделилась горем знаменитость.

Фатеева обратилась в поликлинику по месту жительства. Оттуда ее срочно направили на операцию." Мне врач сказал: «Если вы немедленно не поедете к хирургу, чтобы вам вскрыли, у вас будут очень большие неприятности!» Мне вызвали «скорую» и отправили в больницу. Заставили целую неделю лежать в вестибюле, ждать операции... Когда мне все вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань - нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях", - цитирует Наталью Николаевну Собеседник.Ru.

Наталья Фатеева давно ведет затворнический образ жизни. Она почти не выходит из дома и не может самостоятельно сходить за продуктами. Фото: скриншот с видео

Отметим, у Натальи Фатеевой есть сын Владимир от второго брака с актером и режиссером Владимиром Басовым. А также дочь Наталья от третьего мужа актрисы, летчика-космонавта Бориса Егорова. С матерью отношений наследники не поддерживают. Не приходят к актрисе и внуки с правнуками.

Сын никогда не видел материнской любви в детстве, а его единокровную сестру актриса и вовсе отправила на аборт в 16 лет. "Я и моя сестра не отдалялись от Натальи Николаевны, она сама от нас отдалилась. Такой она человек. У нее нет подруг, товарищей. Ей удобно, когда нет никого вокруг", - рассказывал звездный наследник.