В Белом доме опровергли заявления о возможной отправке войск США на Украину

Джон Кирби заявил, что решение США не отправлять войска на Украину осталось неизменным. Фото: REUTERS

Решение президента США Джо Байдена не отправлять войска на Украину не изменилось. Об этом заявил в понедельник 24 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, комментируя сюжет одного из американских телеканалов, в котором командир американской 101-й воздушно-десантной дивизии допустил возможность пересечения румынско-украинской границы и захода украинских военнослужащих на украинскую территорию.

«Нет никаких изменений в решении верховного главнокомандующего, что никакие американские войска не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. Это не поменялось», - цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее американский сенатор призвал отправить войска США на Украину.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что США не намерены отправлять военных на Украину. Об этом также заявляли в Пентагоне и других американских ведомствах.