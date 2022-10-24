На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство 24 октября 2022 Фото: Тимур ХАНОВ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздним вечером 24 октября 2022 года сообщил, что в регионе на железной дороге сработало неизвестное взрывное устройство.

По его словам, все произошло между населенными пунктами Новозыбков и Злынка.

- Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. На месте работают экстренные и оперативные службы, - говорится в его посте в телеграм-канале.

Также он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, летом этого года сообщалось, что неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях перед приближающимся грузовым поездом в Брянской области. Как пояснял Александр Богомаз, инцидент произошел на перегоне Робчик - Песчанка. В результате инцидента повреждены стекла кабины машиниста.