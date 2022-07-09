Брянский губернатор Богомаз сообщил о сработавшем взрывном устройстве на путях перед грузовым поездом

Александр Богомаз Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях перед приближающимся грузовым поездом в Брянской области. Об этом сообщил в субботу, 9 июля 2022 года, губернатор Александр Богомаз.

"Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате инцидента повреждены стекла кабины машиниста. К счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Богомаз рассказал, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в пятницу, 8 июля, два раза входили в воздушное пространство Брянской области.

Напомним, на этой неделе Украина произвела артиллерийский обстрел села в Брянской области. По словам главы региона, украинскими боевиками произведено 18 артударов.